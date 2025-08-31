Apple Season Is Upon Us
A directory and info on orchards closest to Hinesburg
Adams Apple Orchard & Farm Market
Opens for picking Sept. 6 (Market open now from 9 a.m. to 6 p.m.)
1168 Old Stage Rd., Williston
(802) 879-5226
upickvermont.com
vtapple@upickvermont.com
Monkton Ridge Orchard
Open for picking, 9-5:30; will be open Labor Day, but normally Tuesday-Sunday. Picked apples, baked goods and donuts.
79 Rotax Rd., N. Ferrisburgh
monktonridgeorchard.com
christinelee.laf@gmail.com
Shelburne Orchards
Opens for picking Sept. 5. Farm market has apples, donuts, cider and brandy (for the old folks)
216 Orchard Rd., Shelburne
(802) 985-2753
shelburneorchards.com
apple100@together.net
Stine Orchard
Open for pick-your-own “early apples;” music on Thursdays, pizza on Fridays
1823 Monkton Rd., Monkton, VT
(802) 453-2676
stineorchard.com
stineorchard@gmail.com
Yates Family Orchard
Open for picking, 9:30-5:30; picked-apples, donuts (and dreamees), cider at stand
1074 Davis Rd., Hinesburg
yatesfamilyorchard.com
info@yatesfamilyorchard.com
For a list of orchards farther away, go here: https://vermontapples.org/vermont-orchard-listing/